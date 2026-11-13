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Росіяни атакували Запоріжжя. Загинув підліток, є постраждалі

З-під завалів дістали чотирьох осіб. 

Росіяни атакували Запоріжжя. Загинув підліток, є постраждалі
Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області

Російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця. Постраждалих – четверо. 

Про це написав т.в.о Голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

«росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – розповів Семенікін. 

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Ворог двічі вдарив сьогодні близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.

Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Наслідки атаки на Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
Наслідки атаки на Запоріжжі

Вчора через атаки ворога постраждали п’ятнадцятеро людей, зокрема й двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.

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