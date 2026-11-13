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Наслідки атаки у Запоріжжі

Російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця. Постраждалих – четверо.

Про це написав т.в.о Голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

«росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – розповів Семенікін.

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Ворог двічі вдарив сьогодні близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.

Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

Фото: Рада оборони Запорізької області Наслідки російської атаки на Запоріжжі

Фото: Рада оборони Запорізької області Наслідки атаки на Запоріжжі

Вчора через атаки ворога постраждали п’ятнадцятеро людей, зокрема й двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.