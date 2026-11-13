Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
ГоловнаСуспільствоЖиття

13 листопада в Україні прогнозують дощі, подекуди з переходом у сніг

Температура повітря вночі опуститься до +3°, в Карпатах до -3°.

13 листопада в Україні прогнозують дощі, подекуди з переходом у сніг
Прогноз погоди в Україні 13 листопада
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

В п'ятницю, 13 листопада, в Україні прогнозують дощі, місцями сніг та пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Невеликі, в західних областях помірні дощі; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Реклама

У південних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, у південній частині 7-12°; вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах до 0-3° морозу).

На Київщині та в Києві невеликі дощі.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies