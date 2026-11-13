13 листопада в Україні прогнозують дощі, подекуди з переходом у сніг

Температура повітря вночі опуститься до +3°, в Карпатах до -3°.

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В п'ятницю, 13 листопада, в Україні прогнозують дощі, місцями сніг та пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Невеликі, в західних областях помірні дощі; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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У південних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, у південній частині 7-12°; вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах до 0-3° морозу).

На Київщині та в Києві невеликі дощі.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.