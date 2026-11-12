Генштаб: 168 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше росіяни атакували на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 12 листопада на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5125 дронів-камікадзе та здійснив 1529 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у напрямку Красноярського.

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На Лиманському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Новосергіївки та Кремінної, один бій триває до цього часу.

Два бойові зіткнення зафіксовано на Слов’янському напрямку в районі Ямполя, іще одне зіткнення триває досі.

Один ворожий штурм успішно зупинили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Іжевки.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили 12 атак окупантів у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Розкішного, Миколайпілля та Русиного Яру.

Усього 11 бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Добропілля, Вільне, Новогришине, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 53 окупантів та 24 — поранено; знищено 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, 15 одиниць спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, три склади боєприпасів та 79 укриттів ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 125 укриттів противника. Знищено або подавлено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Долинка та Білогір'я, один бій не завершився дотепер.

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.