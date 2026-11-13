​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора армія РФ втратила майже 2600 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 618 920 осіб.

Вчора армія РФ втратила майже 2600 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2590 солдатів, танк, 11 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 6 наземних робокомплексів. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року

Реклама

Особовий склад: близько 1 618 920 (+2 590) осіб. 

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 472 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 731 (+11)
  • Артилерійські системи: 52 322 (+44)
  • РСЗВ: 2 271 (+2)
  • Засоби ППО: 1 756
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 136 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 083 (+1 160)
  • Крилаті ракети: 5 196.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 307 (+469)
  • Спеціальна техніка: 4 905 (+6).

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies