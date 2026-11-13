Вигівський про "Карфаген": фігурантів справи, які працювали у поліції, відсторонили ще до виходу сюжету

Глава уряду Сергій Корецький запевнив, що справа перебуває на особистому контролі його та президента України.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький запевнив, що у справі "Карфаген" відбулись відсторонення, як в поліції, так і в інших правоохоронних органах.

Про це глава уряду повідомив під час години запитань у Верховній Раді.

"Якщо говорити про поліцію, то до кримінальної відповідальності притягують двох співробітників – заступник голови Департаменту стратегічних розслідувань і співробітнику "главку" Київської області. Ще до виходу сюжету ми їх відсторонили", – уточнив глава МВС Іван Вигівський.

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Відбуваються процесуальні дії.

Окремо Вигівський прокоментував ризики, пов'язані з доступом до системи відеоспостереження "Безпечне місто", яку використовували фігуранти справи.

Наразі Нацполіція має доступ до понад 90 тисяч камер відеоспостереження. Водночас, за словами міністра, ця сфера досі належним чином не врегульована, тому потребує законодавчих змін.

Міністр внутрішніх справ також зазначив, що можливих причетних до злочинної діяльності перевіряє підрозділ внутрішньої безпеки Нацполіції. За його словами, звичайного службового розслідування для встановлення всіх обставин недостатньо, тому перевірка відбувається із застосуванням дозволених методів оперативно-розшукової діяльності.

Вигівський також повідомив, що поліція координує з НАБУ роботу щодо всіх можливих причетних. Наразі відомства визначають, хто розслідуватиме окремі епізоди справи.

Окремо міністр прокоментував погрози, зафіксовані на записах НАБУ – Денису Бігусу, Ігорю Лаченкову, військовослужбовцю Віктору Лахно.

За його словами, поліція займається викриттям лідера злочинної організації з 2023 року. Після зміни керівництва Департаменту боротьби з наркозлочинністю, як стверджує Вигівський, фігуранти пропонували значні суми – від 200 до 500 тисяч доларів – за усунення або відсторонення керівника підрозділу.

Крім того, міністр заявив, що представники наркобізнесу вкладали значні кошти в інформаційні ресурси та залучали медіа для дискредитації поліції. За його словами, правоохоронці знали про такі спроби тиску, але продовжували роботу.

Операція "Карфаген", про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням "послуг" з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.

Цього місяця НАБУ і САП заявили про викриття вже другої злочинної організації, до складу якої входили представники СБУ, Нацполу і ОГП. Їх підозрюють у зв'язках наркосиндикатом "Хімпром". Серед осіб, яким уже оголосили підозри за цим епізодом, співробітників ОГП немає – їх встановлюють.

Фігуранти справи також мали доступ до системи "Безпечне місто", відео з камер та відстежування вони використовували, за даними слідства, для злочинних дій.