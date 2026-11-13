В Україні збільшать кількість «фантомів» на дорогах і розширять проєкт у регіони

За трохи більше ніж за два місяці такі авто зафіксували 112 000 порушень швидкості.

На дороги України випустять більше автомобілів-«фантомів». Проєкт розширять на інші, крім Києва та області, регіони держави.

Про це під час години запитань до уряду сказав глава МВС Іван Вигівський.

Він зазначив, що збільшується кількість патрулів на дорогах та камер автофіксації. А автомобілі-«фантоми» трохи більше ніж за два місяці зафіксували 112 000 порушень швидкості.

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«Працюємо над збільшенням кількості таких автомобілів. І, до речі, хочу сказати, що ми плануємо фантоми перемістити в інші регіони: вони зараз працювали по Києву і Київській області, поїдуть в інші великі міста нашої країни», – сказав міністр.

Він також закликав парламент не відкладати питання щодо збільшення штрафів за автопорушення.

«Просимо вас не відкликати питань, не відкладати питання безпеки на дорогах. На жаль, два місяці тому через нестачу одного голосу штраф за перевищення швидкості так і залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави», – сказав Виговський.

Він також зауважив, що за 10 місяців цього року кількість кримінальних правопорушень порівняно з минулим роком зменшилася на 20%. Скоєно найменше за останні 7 років умисних вбивств, розбійних нападів, грабежів, крадіжок, викрадень транспортних засобів, а також найменше за останні 4 роки шахрайств. Спільно з СБУ вдалося запобігти 15 терактам, зазначив очільник МВС.