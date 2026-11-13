Глава МВС заперечив інформацію про 40 заручників і загиблого під час подій у Петропавлівській Борщагівці.

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Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що будинок, навколо якого відбувалися сутички у Петропавлівській Борщагівці, офіційно використовувала Національна гвардія.

Про це глава МВС розповів під час години запитань до уряду.

"Ніяких 40 заручників і загиблого, звісно, там не було. Попри спроби деяких активістів проросійських, соцмереж закликати до радикальних дій, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно", – наголосив міністр.

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Обставини утримання людей у будинку розслідує Державне бюро розслідувань. Водночас Нацгвардія вже завершила власну перевірку і передасть її матеріали до ДБР.

Міністр також повідомив, що в акції взяли участь 160 людей, з яких 20 були активними учасниками. Тринадцятьом особам оголосили про підозру.

"Розбитий транспорт, заклики до перекидання автобуса, жбурляння в правоохоронців камінням, усе це дикунство матиме належну правову оцінку", – додав глава МВС.

Розслідування триває.

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці?

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.

Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги.

ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.

Водночас корпус НГУ "Хартія" заявив про спроби Росії використати подібні конфлікти для дискредитації війська та розколу українського суспільства.