Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що будинок, навколо якого відбувалися сутички у Петропавлівській Борщагівці, офіційно використовувала Національна гвардія.
Про це глава МВС розповів під час години запитань до уряду.
"Ніяких 40 заручників і загиблого, звісно, там не було. Попри спроби деяких активістів проросійських, соцмереж закликати до радикальних дій, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно", – наголосив міністр.
Обставини утримання людей у будинку розслідує Державне бюро розслідувань. Водночас Нацгвардія вже завершила власну перевірку і передасть її матеріали до ДБР.
Міністр також повідомив, що в акції взяли участь 160 людей, з яких 20 були активними учасниками. Тринадцятьом особам оголосили про підозру.
"Розбитий транспорт, заклики до перекидання автобуса, жбурляння в правоохоронців камінням, усе це дикунство матиме належну правову оцінку", – додав глава МВС.
Розслідування триває.
Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці?
- У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.
- Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина.
- Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги.
- ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них.
- Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.
- Водночас корпус НГУ "Хартія" заявив про спроби Росії використати подібні конфлікти для дискредитації війська та розколу українського суспільства.
- Згодом Кирило Буданов повідомив, що жінку, яка видавала себе за медикиню швидкої та заявляла про катування людей у підвалі, затримали. За його словами, вона заздалегідь придбала автомобіль швидкої допомоги й разом із водієм розвідала місцевість за три дні до інциденту.
- Цій жінці та її водію обрали запобіжний захід.