Командувач ДШВ пояснив логіку вибору напрямків для наступу: «Наступати треба там, де можна мати успіх»

Він наголосив, що важливо розмежовувати завдання наступальних дій і стабілізації фронту.

За підсумками двох наступальних операцій Сил оборони захисники відновили контроль над понад 800 квадратними кілометрами території. Але методику підрахунку результатів однієї з операцій переглянуть, повідомив у відповідь на запитання DeepState стосовно достовірності даних командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол на зустрічі з журналістами.

Він пояснив, що початкові показники одного з етапів операції були вищими, але їх переглянули. Причиною стала зміна підходу до обліку територій, де тривали бойові дії і фіксували присутність ворога.

Командувач ДШВ наголосив, що відновлення контролю над територією не гарантує її подальшого утримання. Для цього треба заздалегідь готувати оборону і забезпечувати взаємодію між підрозділами, організовувати передачу відповідальності за зайняті межі.

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Відповідаючи на запитання щодо можливих ризиків після завершення наступальних дій, командувач наголосив, що ефективність операції визначається не лише просуванням військ. За його словами, важливо, щоб підрозділи, які переходять до оборони, отримували підготовлені позиції, необхідне забезпечення та чітко визначені завдання. Апостол звернув увагу на важливість відповідальності командирів за ситуацію на своїх ділянках фронту.

Командувач Десантного-штурмових військ також пояснив логіку вибору напрямків для наступу. Українські війська повинні планувати наступальні операції з урахуванням реальних можливостей досягнути результату, а не лише складності ситуації на окремих ділянках фронту. Там, де противник зосереджує значні сили, першочерговим завданням може бути стабілізація оборони.

У відповідь на запитання, чому українське командування обирає для наступів одні напрямки, тоді як на інших ситуація залишається складною, Апостол пояснив загальний принцип планування таких операцій.

«Наступати треба там, де є можливість, де можна мати успіх», – наголосив командувач.

Він зазначив, що проведення наступу проти добре підготовленого та чисельно сильнішого угруповання противника може не дати необхідного результату.

На думку Апостола, важливо розмежовувати завдання наступальних дій і стабілізації фронту. У першому випадку метою є досягнення конкретного військового результату, у другому – стримування противника та виснаження його наступальних можливостей.

Командувач підкреслив, що ефективність операцій визначається не лише територіальним просуванням, а й їхнім впливом на загальну ситуацію на фронті. Також він звернув увагу на вплив українського наступу на ситуацію з переговорами. Українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження про неможливість подальшого спротиву та посилюють аргументи України у спілкуванні з міжнародними партнерами.

Апостол навів приклад Добропільської операції, результати якої вплинули на думку США.