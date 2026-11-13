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Росіяни атакували Київ, пошкодивши медичний заклад. Є поранені (оновлено)

Після падіння дрону розпочалася пожежа.

Росіяни атакували Київ, пошкодивши медичний заклад. Є поранені (оновлено)
Евакуація з медзакладу після атаки росіян
Фото: ДСНС України

Близько 3 години ночі у Києві було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги через загрозу реактивних БПЛА.

Повітряні Сили повідомили, що один засіб ураження з півночі столиці рухався у бік Лук'янівки та центру. Пролунав вибух.

У Київській міській військовій адміністрації згодом розповіли, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків збитого безпілотника розпочалася пожежа у медичному закладі. У ДСНС вранці повідомили, що поранено одну людину, але, за даними МОЗ, поранені троє.

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Внаслідок удару спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано.  

Постраждав медзаклад Національної академії медичних наук, повідомили в МОЗ. 

«Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає», – розповіли в міністерстві.

Людей з постраждалого корпусу перевели до інших лікарень.

Пошкодження медзакладу в Києві
Фото: ДСНС України Telegram
Пошкодження медзакладу в Києві

Одна людина була поранена внаслідок атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Одна людина була поранена внаслідок атаки

Станом на 3:40 вже було оголошено про відбій повітряної тривоги. 

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