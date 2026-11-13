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За ніч сили ППО знешкодили 80 ворожих безпілотників

Зафіксували влучання на 24 локаціях. 

За ніч сили ППО знешкодили 80 ворожих безпілотників
Зенітна система Bofors L70, вагомий елемент ППО України,Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗС України

У ніч на 13 листопада російська армія випустила по території України 117 дронів різних типів. ППО знешкодила 80 із них. Зафіксовано влучання у 24 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 13 листопада (з 18:00 12 листопада) противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона збила і подавила 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. 

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