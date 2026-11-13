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Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Сумщини, є загиблі та поранений

Ворог застосовував по території регіону артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Сумщини, є загиблі та поранений
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок російських обстрілів Сумської області минулої доби загинуло 2 людей і поранено одну, повідомили в ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинули чоловіки віком 57 та 47 років. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 56-річного чоловіка.

Протягом доби російські війська 50 разів обстріляли 25 населених пунктів у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував по території регіону артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено транспортний засіб, дорожнє покриття;
  • у Попівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні домоволодіння, нежитлові приміщення, техніку, об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Кролевецькій громаді пошкоджено приміщення кафе та об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді знищено приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури, мотоцикл;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді знищено приватний житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
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