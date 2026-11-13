Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Сумщини, є загиблі та поранений

Ворог застосовував по території регіону артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинули чоловіки віком 57 та 47 років . У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 56-річного чоловіка.

Унаслідок російських обстрілів Сумської області минулої доби загинуло 2 людей і поранено одну, повідомили в ОВА.

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Ворог застосовував по території регіону артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

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