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У Харківській області унаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема 4 дітей. Росіяни атакували 9 населених пунктів.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у м. Златопіль зазнали поранень 88-річний чоловік і хлопці 16 та 11 років, отримала гостру реакцію на стрес 38-річна жінка. У сел. Малинівка зазнали поранень жінки 63, 70 і 42 років, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець, отримали гостру реакцію на стрес 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони;

85 БпЛА (тип встановлюється).

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Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок в сел. Золочів.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у м. Балаклія та м. Ізюм.

У Харківському районі пошкоджено термінал пошти в сел. Новий Коротич.

У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, гараж, навчальний заклад, 6 автомобілів, складську будівлю, адмінбудівлю у м. Златопіль, та багатоповерховий будинок у м. Лозова.

В Чугуївському районі пошкоджено 2 гаражі у м. Чугуїв і приватний будинок у сел. Малинівка.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 159 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 69 130 людей.