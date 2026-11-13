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За минулу добу через атаки РФ постраждали 11 мешканців Харківщини. Серед них – четверо дітей

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів області.

За минулу добу через атаки РФ постраждали 11 мешканців Харківщини. Серед них – четверо дітей
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області унаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема 4 дітей. Росіяни атакували 9 населених пунктів. 

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у м. Златопіль зазнали поранень 88-річний чоловік і хлопці 16 та 11 років, отримала гостру реакцію на стрес 38-річна жінка. У сел. Малинівка зазнали поранень жінки 63, 70 і 42 років, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець, отримали гостру реакцію на стрес 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 85 БпЛА (тип встановлюється).
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Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок в сел. Золочів. 

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у м. Балаклія та м. Ізюм. 

У Харківському районі пошкоджено термінал пошти в сел. Новий Коротич.

У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, гараж, навчальний заклад, 6 автомобілів, складську будівлю, адмінбудівлю у м. Златопіль, та багатоповерховий будинок у м. Лозова. 

В Чугуївському районі пошкоджено 2 гаражі у м. Чугуїв і приватний будинок у сел. Малинівка.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 159 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 69 130 людей.

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