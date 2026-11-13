За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Троє людей загинули у Краматорську та одна у Біленькому.
Ще семеро людей отримали поранення: шестеро у Краматорську та одна у Біленькому.
Як інформує Нацполіція, за минулу добу поліція зафіксувала 1 502 удари по лінії фронту та житловому сектору області.
Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Олександрівка, село Михайлівка.
Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.
Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири – КАБами. Пошкоджено 16 багатоквартирних і один приватний будинки, автомобіль.
У Михайлівці війська РФ пошкодили приватний будинок, храм, заклад освіти, їдальню, будинок дозвілля, три об’єкти інфраструктури, пам’ятник Братської могили.
- З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 4476 людей і поранили 10991. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.