Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.

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За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Троє людей загинули у Краматорську та одна у Біленькому.

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Ще семеро людей отримали поранення: шестеро у Краматорську та одна у Біленькому.

Як інформує Нацполіція, за минулу добу поліція зафіксувала 1 502 удари по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Олександрівка, село Михайлівка.

Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.

Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири – КАБами. Пошкоджено 16 багатоквартирних і один приватний будинки, автомобіль.

У Михайлівці війська РФ пошкодили приватний будинок, храм, заклад освіти, їдальню, будинок дозвілля, три об’єкти інфраструктури, пам’ятник Братської могили.