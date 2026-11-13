Вчора на фронті відбулося 175 бойових зіткнень

Сили оборони уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

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Розпочалася 1724-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Як наголошують у Генштабі, українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.

Учора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6842 дрони-камікадзе та здійснили 2227 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Фотовиж, Лужки, Вільна Слобода, Миропілля, Писарівка, Білокопитове та Середина-Буда Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Храпівщина, Лужки, Іволжанське, Вакалівщина та Писарівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у напрямку Красноярського.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили чотири атаки в районах Надії, Новосергіївки та Кремінної.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили дві атаки в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Іжевки.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 13 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Розкішного, Миколайпілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Добропілля, Вільного та Новогришиного.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито дев'ять атак загарбників у районах Тернуватого, Долинки та Білогір'я.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.