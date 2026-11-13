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Росіяни атакували Київ БПЛА, пошкодивши медичний заклад

Після падіння дрону розпочалася пожежа.

Росіяни атакували Київ БПЛА, пошкодивши медичний заклад
ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Близько 3 години ночі у Києві було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги через загрозу реактивних БПЛА.

Повітряні Сили повідомили, що один засіб ураження з півночі столиці рухався у бік Лук'янівки та центру. Пролунав вибух.

У Київській міській військовій адміністрації згодом розповіли, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків збитого безпілотника розпочалася пожежа у медичному закладі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Станом на 3:40 вже було оголошено про відбій повітряної тривоги. 

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