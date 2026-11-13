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Троє мешканців Херсонщини поранені через російські атаки

Ворог пошкодив будинки, авто та адмінбудівлю.

Троє мешканців Херсонщини поранені через російські атаки
Фото: Вікіпедія

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область і поранила там трьох людей. Ворог пошкодив будинки, авто та адмінбудівлю.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Широка Балка, Костирка, Берислав, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Золота Балка, Хрещенівка, Антонівка, Софіївка, Молодецьке, Придніпровське, Новодмитрівка, Велетенське, Микільське, Надіївка, Благовіщенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Станіслав, Тягинка, Дар'ївка, Інгулець, Понятівка, Чайчине, Зарічне, Олександрівка, Білозерка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – повідомив Прокудін. 

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