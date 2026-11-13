На Черкащині через атаки РФ є знеструмлення

В Уманському районі уламками ворожої цілі пошкоджено житловий будинок та кілька автівок.

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Російська армія продовжує атакували Черкаську область. Через російські атаки частина мешканців залишилася без світла, проте люди не постраждали.

Про це написав начальник ОВА Ігор Табурець.

За добу сили ППО знешкодили в області шість російських БпЛА.

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"Водночас маємо наслідки для інфраструктури. Зокрема, критичної. Без подробиць. Росіяни прицільно б’ють по об’єктах, від яких залежить забезпечення життєво важливих послуг для населення", – розповів Табурець.

Станом на ранок 13 листопада без світла частина споживачів у Звенигородському районі, там працюють над відновленням.

В Уманському районі уламками ворожої цілі пошкоджено житловий будинок та кілька автівок.

Минулося без травмованих.