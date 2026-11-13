На Черкащині через атаки РФ є знеструмлення

Російська армія продовжує атакували Черкаську область. Через російські атаки частина мешканців залишилася без світла, проте люди не постраждали.
Про це написав начальник ОВА Ігор Табурець.
За добу сили ППО знешкодили в області шість російських БпЛА.
"Водночас маємо наслідки для інфраструктури. Зокрема, критичної. Без подробиць. Росіяни прицільно б’ють по об’єктах, від яких залежить забезпечення життєво важливих послуг для населення", – розповів Табурець.
Станом на ранок 13 листопада без світла частина споживачів у Звенигородському районі, там працюють над відновленням.
В Уманському районі уламками ворожої цілі пошкоджено житловий будинок та кілька автівок.
Минулося без травмованих.
- У ніч на 13 листопада російська армія випустила по території України 117 дронів різних типів. ППО знешкодила 80 із них. Зафіксовано влучання у 24 місцях.