Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

Комбриг 82-ї бригади ДШВ: якщо людину прийняли «як собаку» й залишили без підтримки, вона піде в СЗЧ

Людське ставлення і допомога після мобілізації – базова умова для довіри до командирів і готовності виконувати завдання. 

Комбриг 82-ї бригади ДШВ: якщо людину прийняли «як собаку» й залишили без підтримки, вона піде в СЗЧ
Єгор Ноздряков, комбриг 82-ї десантно-штурмової бригади
Фото: 82 бригада в Facebook

Ставлення до мобілізованих військовослужбовців із перших днів перебування в підрозділі безпосередньо впливає на їхню мотивацію, довіру до командирів та готовність виконувати бойові завдання. Погане забезпечення і неналежні умови можуть сприяти самовільному залишенню військової частини.

Про це під час зустрічі командування ДШВ із журналістами розповів на заході командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Єгор Ноздряков. Він зазначив, що робота з новим поповненням починається не лише з бойової підготовки, але й із забезпечення базових потреб військовослужбовця.

Новоприбулий боєць має отримати належні умови проживання, екіпірування, харчування та увагу з боку командування.

«Це людське ставлення до новобранців. Оце найголовніше», – зазначив військовий.

Командир бригади пояснив, що забезпечення та якісна підготовка формують у військовослужбовця відчуття впевненості у своїх командирах. Водночас байдужість до новоприбулих може мати протилежний результат.

За його словами, якщо людину «прийняли як собаку» і після прибуття в підрозділ фактично залишили без належних умов і підтримки, вона може втратити довіру до командування та самовільно залишити частину. Натомість належне прийняття новобранців, особисте спілкування з командирами та повноцінна бойова підготовка сприяють формуванню згуртованого підрозділу.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies