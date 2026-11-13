Комбриг 82-ї бригади ДШВ: якщо людину прийняли «як собаку» й залишили без підтримки, вона піде в СЗЧ

Людське ставлення і допомога після мобілізації – базова умова для довіри до командирів і готовності виконувати завдання.

Ставлення до мобілізованих військовослужбовців із перших днів перебування в підрозділі безпосередньо впливає на їхню мотивацію, довіру до командирів та готовність виконувати бойові завдання. Погане забезпечення і неналежні умови можуть сприяти самовільному залишенню військової частини.

Про це під час зустрічі командування ДШВ із журналістами розповів на заході командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Єгор Ноздряков. Він зазначив, що робота з новим поповненням починається не лише з бойової підготовки, але й із забезпечення базових потреб військовослужбовця.

Новоприбулий боєць має отримати належні умови проживання, екіпірування, харчування та увагу з боку командування.

«Це людське ставлення до новобранців. Оце найголовніше», – зазначив військовий.

Командир бригади пояснив, що забезпечення та якісна підготовка формують у військовослужбовця відчуття впевненості у своїх командирах. Водночас байдужість до новоприбулих може мати протилежний результат.

За його словами, якщо людину «прийняли як собаку» і після прибуття в підрозділ фактично залишили без належних умов і підтримки, вона може втратити довіру до командування та самовільно залишити частину. Натомість належне прийняття новобранців, особисте спілкування з командирами та повноцінна бойова підготовка сприяють формуванню згуртованого підрозділу.