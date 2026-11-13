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Вигівський: на посаду керівника Нацполіції є кандидати

Особи кандидатів узгоджують із премʼєром, незабаром подадуть кандидатури. 

Вигівський: на посаду керівника Нацполіції є кандидати
Фото: Facebook/Ivan Vyhivskyi

Міністр внутрішніх справ Іван Виговський розповів на годині запитань до уряду у ВР, що на посаду керівника Нацполіції вже розглядають кандидатів. 

Нардеп Михайло Цимбалюк від «Батьківщини» запитав міністра, чи є кандидатури на посади очільника Державної прикордонної служби та Національної поліції. 

«Чи підібрали ви вже кандидатури на ці дві посади і коли плануєте подання подавати про призначення?», - запитав депутат. 

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«Дійсно, що стосується керівника майбутнього Національної поліції, є ряд кандидатів, узгоджуються з Прем'єр-міністром, найближким часом будуть подані кандидатури», - сказав Вигівський. 

Щодо ДПСУ, то міністр зазначив, що наразі спостерігає за роботою виконуючого обов'язки прикордонної служби. 

«На сьогоднішній день я дивлюся на його функціонал, як він його виконує, і будуть прийняті рішення. Ну, можу вам нагадати, в 23-му році я майже півроку також був у статусі виконуючого обов'язки голови Національної поліції. Можливо, це погано і добре, але така реальність», - додав Вигівський і зазначив, що найближчим часом «будуть вирішувати питання».

Керівництво ДПСУ

Наприкінці серпня Володимир Зеленський призначив в.о. голови Державної податкової служби України став Вадима Ченчика.

В січні Сергій Дейнеко був звільнений з посади і призначений радником тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Клименко тоді казав, що Дейнеко за порадами лікарів потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. А також він анонсував призначення його командиром бойового підрозділу ДПСУ.

22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що викрили топпосадовців ДПСУ на систематичному хабарництві за сприяння безперешкодному перетину держкордону. Серед підозрюваних правоохоронці назвали колишнього голову Держприкордонслужби.

У НАБУ не уточнювали прізвищ підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що в Сергія Дейнека відбулися обшуки. 30 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 мільйонів гривень. Цю заставу внесли.

Керівництво Нацполіції

У липні Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національної поліції України на Максима Сергійовича Цуцкірідзе.

Попередній керівник Нацполіції Іван Вигівський був призначений Міністром внутрішніх справ України замість Ігоря Клименка.

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