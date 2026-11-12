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В Дубліні відбулась багатостороння зустріч України з партнерами

Лідери обговорили зокрема посилення підтримки України на тлі постійних російських атак.

В Дубліні відбулась багатостороння зустріч України з партнерами
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

В ірландському Дубліні відбулась багатостороння зустріч України та партнерів. 

Про це заявив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Дякую Енді Бернему за організацію. Вдячний Емманюелю Макрону, Фрідріху Мерцу, Дональду Туску, Петтері Орпо, Андрісу Кулбергсу, Крістену Міхалу, Метте Фредеріксен, Гітанасу Наусєді, Міхолу Мартіну, Джорджі Мелоні, Марку Карні, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Каї Каллас за участь", - зазначив Зеленський.

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Лідери обговорили посилення підтримки України на тлі постійних російських атак. Зокрема ракети для ППО, енергетичну підтримку та будівництво нових укриттів. 

Також на порядку денному було питання фінансової стійкості України, нові внески до програми PURL та гарантії безпеки.

Наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, де продовжаться обговорення. 

"І сьогодні є важливе рішення Великої Британії. Новий пакет санкцій проти російського нафтового сектору. Це перша країна, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських виробників нафти", - додав президент. 

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