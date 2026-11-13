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Володимир Зеленський зустрівся з Кушнером та Віткоффом в Ірландії (доповнено)

Спецпредставники Трампа повернулись з Росії після зустрічі з Путіним.

Володимир Зеленський зустрівся з Кушнером та Віткоффом в Ірландії (доповнено)
Президент Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський, ввечері 12 листопада, зустрівся зі спецпредставниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Про це передає "Суспільне".

Зустріч відбулася на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, що на захід від Дубліна.

Володимир Зеленський заявив, що Росія та США погодили обмін військовополоненими, який має стати найбільшим за весь час війни.

Також стало відомо, що представники європейський країн зможуть брати участь в наступних переговорах щодо завершення війни в Україні.

  • Напередодні спецпредставники Трампа провели зустріч з Путіним у Кремлі, щоб обговорити результати перемовин в Абу-Дабі.
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