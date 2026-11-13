​Агент РФ готував нову атаку на Київ: СБУ затримала коригувальника

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який готував дані для нового ракетно-дронового удару по Києву. Чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони, а також об’єктів цивільної інфраструктури столиці.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, затриманий – мешканець Черкащини, завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він працював далекобійником і періодично їздив до Росії. Після вербування чоловік тривалий час перебував у режимі очікування, а нещодавно отримав завдання від російського куратора.

Агента затримали під час збору розвідданих. Він сфотографував розташування одного з підрозділів ЗСУ та передав інформацію куратору. Надалі чоловік мав надіслати йому фотографію з координатами об'єкта. За версією слідства, росіяни могли планувати атакувати його безпілотником.

Крім того, фігурант збирався встановити місця розташування кількох АЗС і поштових терміналів у Києві, щоб передати їхні координати російській стороні. Для конспірації чоловік брав із собою на розвідувальні виходи співмешканку. Їхні пересування мали вигляд звичайних прогулянок пари.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.