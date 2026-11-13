Каллас: спочатку має бути припинення вогню, потім мирна угода і лише тоді будь-які інші переговори

Висока представниця ЄС заявила, що хоче бути частиною переговорної групи блоку, нагадавши, що її призначили представляти Європу у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерегла Євросоюз від згоди на запропоновану Росією послідовність переговорів щодо України, пише The Guardian.

За її словами, це дозволило б Москві “відвернути увагу” від власних дій і, зрештою, поставити Європу в “гірше становище”.

Вона привітала той факт, що американська сторона нарешті визнала, що “для будь-якої угоди між Росією та Україною… потрібні також європейці”. “Сподіваюся, що ми не просто сидітимемо за столом переговорів, а й справді впливатимемо на їхній результат”, – заявила Каллас на полях неформального саміту лідерів ЄС.

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Вона зазначила, що найважливіше – дотримуватися нашої домовленості: спочатку припинення вогню, потім мирна угода, а вже потім будь-які інші переговори.

“Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги, то й ми повинні зберігати максимально жорстку позицію та починати переговори, виходячи з цієї позиції…”, – заявила дипломатка.

Каллас попередила про ризик того, що європейці можуть “потрапити в пастки, які розставляє Росія”, оскільки Москва намагається “відвернути увагу від того факту, що припинення вогню немає, і, по суті, змусити нас прислухатися до своїх претензій”.

“Якщо ми потрапимо в цю пастку й почнемо обговорювати… архітектуру європейської безпеки, то, гадаю, наше становище не покращиться. Навпаки, воно стане гіршим. Зосередьмося на тому, що відбувається насправді. У нас є агресор і жертва. В агресора немає жодних проблем із безпекою, адже на нього ніхто ніколи не нападав. Це він напав на інших. Тобто, будь ласка, не втрачайте фокус, люди”, – продовжила вона.

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Каллас також заявила, що хоче бути частиною переговорної групи ЄС, нагадавши, що її призначили представляти Європу у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.

“Я знаю, що росіяни не хочуть мене бачити, але чи маємо ми право голосу щодо того, хто представляє Росію? Ні, не маємо”, – підкреслила Каллас.

Вона також зазначила, що, зрештою, представлятиме не “саму себе”, а діятиме в межах мандата, наданого їй 27 країнами-членами ЄС. “Знаєте, у нас є сформовані інституції, тому ми не можемо просто відправити будь-яку особу, яка не має жодної інституційної ролі – як це роблять американці. Очевидно, що нам не варто копіювати такі підходи”, – зауважила Висока представниця ЄС.

На запитання, чому, на її думку, росіяни не хочуть бачити її учасницею переговорів, вона заявила: “Вони не хочуть бачити сильну постать з протилежного боку, оскільки прагнуть домогтися виконання своїх максимальних вимог – як робили це завжди. Адже їхня тактика цілком зрозуміла: спочатку висуваються погрози й ультиматуми, застосовується сила, а потім – просто чекають. Бо на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують щось, чого раніше не було. І щоразу апетити зростають. Тож, звісно, ведучи переговори, ви хочете, щоб інша сторона була якомога слабшою – тоді легше отримати те, чого ви прагнете”.

10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого перемовини України, Росії і США. Після цього переговорники від Штатів Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїхали до Росії, аби спілкуватися з Путіним.

12 листопада вони полетіли з Росії до Ірландії на зустріч із українським президентом. За підсумками перемовин є три результати: домовленість про великий обмін, домовленість про участь Європи в перемовинах і домовленість про наступний раунд переговорів.

Представник американської сторони Джаред Кушнер заявив про помітний прогрес у дипломатичних зусиллях щодо припинення російсько-української війни. За його словами, наступний раунд переговорів планують розширити, залучивши до нього європейських партнерів.