Каллас: спочатку має бути припинення вогню, потім мирна угода і лише тоді будь-які інші переговори

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерегла Євросоюз від згоди на запропоновану Росією послідовність переговорів щодо України, пише The Guardian.
За її словами, це дозволило б Москві “відвернути увагу” від власних дій і, зрештою, поставити Європу в “гірше становище”.
Вона привітала той факт, що американська сторона нарешті визнала, що “для будь-якої угоди між Росією та Україною… потрібні також європейці”. “Сподіваюся, що ми не просто сидітимемо за столом переговорів, а й справді впливатимемо на їхній результат”, – заявила Каллас на полях неформального саміту лідерів ЄС.
Вона зазначила, що найважливіше – дотримуватися нашої домовленості: спочатку припинення вогню, потім мирна угода, а вже потім будь-які інші переговори.
“Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги, то й ми повинні зберігати максимально жорстку позицію та починати переговори, виходячи з цієї позиції…”, – заявила дипломатка.
Каллас попередила про ризик того, що європейці можуть “потрапити в пастки, які розставляє Росія”, оскільки Москва намагається “відвернути увагу від того факту, що припинення вогню немає, і, по суті, змусити нас прислухатися до своїх претензій”.
“Якщо ми потрапимо в цю пастку й почнемо обговорювати… архітектуру європейської безпеки, то, гадаю, наше становище не покращиться. Навпаки, воно стане гіршим. Зосередьмося на тому, що відбувається насправді. У нас є агресор і жертва. В агресора немає жодних проблем із безпекою, адже на нього ніхто ніколи не нападав. Це він напав на інших. Тобто, будь ласка, не втрачайте фокус, люди”, – продовжила вона.
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Каллас також заявила, що хоче бути частиною переговорної групи ЄС, нагадавши, що її призначили представляти Європу у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.
“Я знаю, що росіяни не хочуть мене бачити, але чи маємо ми право голосу щодо того, хто представляє Росію? Ні, не маємо”, – підкреслила Каллас.
Вона також зазначила, що, зрештою, представлятиме не “саму себе”, а діятиме в межах мандата, наданого їй 27 країнами-членами ЄС. “Знаєте, у нас є сформовані інституції, тому ми не можемо просто відправити будь-яку особу, яка не має жодної інституційної ролі – як це роблять американці. Очевидно, що нам не варто копіювати такі підходи”, – зауважила Висока представниця ЄС.
На запитання, чому, на її думку, росіяни не хочуть бачити її учасницею переговорів, вона заявила: “Вони не хочуть бачити сильну постать з протилежного боку, оскільки прагнуть домогтися виконання своїх максимальних вимог – як робили це завжди. Адже їхня тактика цілком зрозуміла: спочатку висуваються погрози й ультиматуми, застосовується сила, а потім – просто чекають. Бо на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують щось, чого раніше не було. І щоразу апетити зростають. Тож, звісно, ведучи переговори, ви хочете, щоб інша сторона була якомога слабшою – тоді легше отримати те, чого ви прагнете”.
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