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Затримали ексдиректора освітнього закладу Євпаторії, якого підозрюють у підготовці дітей до війни проти України

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Затримали ексдиректора освітнього закладу Євпаторії, якого підозрюють у підготовці дітей до війни проти України
Контррозвідка СБУ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоходову спецоперацію і затримала підозрюваного у підготовці кримських дітей до війни в Україні. За матеріалами справи, йдеться про колишнього директора закладу позашкільної освіти міста Євпаторія, який «накачував» місцевих дітей кремлівською пропагандою.

Як розповіли у СБУ, за результатами операції колаборанта вдалося виманити із тимчасово окупованого Криму. Його затримали на Одещині завдяки свідченням, наданим однією з його колишніх колег, яку росіяни примусово тримали на території півострова. Військові контррозвідники Служби безпеки «вивели» жінку з території Криму, після чого вона сприяла у викритті фігуранта і дала відповідні покази.

Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ
Затриманий підозрюваний

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Зʼясували, що до окупації Євпаторії фігурант очолював місцевий позашкільний заклад, але у 2014 році підтримав збройну агресію РФ. За це росіяни «перепризначили» його керівником уже захопленої дитячо-юнацької установи для ідеологічної обробки підростаючого покоління.

Чоловік під виглядом спортивних секцій та культурно-мистецьких подій залучав вихованців закладу віком від 5 до 18 років до примусових заходів мілітарно-пропагандистського характеру.

Наприклад, у стінах окупаційної установи діючі військовослужбовці збройних угруповань РФ проводили з дітьми заняття з вогневої і тактичної підготовки. Крім цього, під час виступів на публічних зібраннях фігурант нав’язував підліткам та їхнім батькам гасла на підтримку кремлівського режиму, героїзував окупантів та намагався «прищепити» ненависть до України.

Також при розслідуванні стало відомо, що фігурант брав участь у депортації дітей з тимчасово захоплених районів Херсонської та Запорізької областей до РФ через територію Криму.

Наразі перевіряють версію, що окупанти могли «відрядити» фігуранта на Одещину, щоб той зібрав інформацію про місця дислокації Сил оборони України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

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