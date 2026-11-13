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У СБУ прозвітували, що від початку року викрили понад 100 злочинних угруповань

Повідомили про підозру майже 4000 людям. 

У СБУ прозвітували, що від початку року викрили понад 100 злочинних угруповань
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Підрозділи Головного управління «Д» Служби безпеки України з початку цього року нейтралізували 109 злочинних організацій та груп, які розхитували внутрішню ситуацію в країні, пише пресслужба СБУ

«Насамперед йдеться про організовані угруповання, що створювали системні загрози управлінню державою, зокрема спеціалізувалися на різноманітних схемах вимагання грошей та одержання інших незаконних «прибутків» в умовах війни», – розповіли там. 

У різних регіонах 3920 фігурантам повідомили про підозру, серед них – понад 650 осіб, які вчиняли злочини проти основ національної безпеки.

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Також прозвітували про затримання більше 180 організаторів оборудок з одержання неправомірної вигоди, більшість з яких чиновники та правоохоронці.

«Наприклад, СБУ викрила корупційну схему, до якої, за даними слідства, причетні четверо високопосадовців Національної поліції. Серед підозрюваних – керівництво ГУ НП в Івано-Франківській, Житомирській та Тернопільській областях. В столичному регіоні співробітники СБУ викрили одного з керівників Броварської окружної прокуратури та його підлеглого на вимаганні понад 2 млн гривень», – повідомили у СБУ. 

Також повідомляється, що співробітники Служби викрили корупційну схему у державній акціонерній компанії «Автомобільні дороги України». Одним із посадовців цієї установи, який отримав повідомлення про підозру, виявився заступник Голови правління.

У межах запобігання злочинам, що мають негативні наслідки для суспільства, СБУ викрила також організовану злочинну групу, до якої входило 28 осіб. Фігуранти незаконно виробляли та готували для збуту фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

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