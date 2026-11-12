Рада ратифікувала конвенцію з Австралією про уникнення подвійного оподаткування

Документ забезпечить завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності Конвенцією та Протоколом до неї.

Парламент ратифікував Конвенцію між урядами України таАвстралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням. Йдеться про документ № 0382.

За проголосували 238 народних депутатів, стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради.

Необхідність ухвалення закону зумовлена тим, що положення міжнародного договору можуть застосовуватися як частина національного законодавства лише після надання Верховною Радою згоди на його обов’язковість.

Конвенція має усунути ситуації, коли доходи резидентів однієї країни оподатковуються одночасно в державі їхнього резидентства та в державі, де виникає дохід, а також зменшити податкові перешкоди для міжнародної торгівлі й інвестицій. Документ встановлює правила розподілу податкових повноважень між двома країнами та обмежує ставки податку, який може стягувати держава – джерело доходу: на дивіденди – 5% за умови, що компанія-одержувач володіє щонайменше 10% капіталу компанії, яка їх виплачує; на проценти – 5% для фінансових установ і 10% в інших випадках; на роялті – 10%.

Також Конвенція визначає механізми усунення подвійного оподаткування, передбачає обмін податковою інформацією між компетентними органами України й Австралії та процедуру взаємного узгодження у випадках, коли платник вважає, що його оподатковують із порушенням положень договору.

Конвенція та Протокол набудуть чинності після отримання останнього повідомлення про завершення Україною та Австралією необхідних внутрішньодержавних процедур.