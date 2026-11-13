Міноборони підготувало кілька версій законопроєкту про терміни служби

Поки що документ опрацьовують усередині уряду спільно з військово-політичним керівництвом.

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Міністерство оборони розробило кілька варіантів законопроєкту, який має визначити терміни військової служби. Наразі документ опрацьовують усередині уряду спільно з військово-політичним керівництвом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Любов Галан під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада.

За її словами, робота над документом триває активно. Зараз урядовці та військово-політичне керівництво мають визначити, у якому вигляді його можна буде реалізувати.

"Такий законопроєкт, в декількох версіях навіть, уже підготовлений Міноборони. І зараз ведеться робота всередині уряду і також з військово-політичним керівництвом", – сказала Галан.

Ще у березні 2026 заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що держава планує запровадити нові контракти для військовослужбовців, які передбачатимуть чіткі терміни служби. За його словами, це має стати одним із механізмів переходу від мобілізованої армії до контрактної.