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Міноборони підготувало кілька версій законопроєкту про терміни служби

Поки що документ опрацьовують усередині уряду спільно з військово-політичним керівництвом.

Міноборони підготувало кілька версій законопроєкту про терміни служби
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Тактична група 'Вугледар'

Міністерство оборони розробило кілька варіантів законопроєкту, який має визначити терміни військової служби. Наразі документ опрацьовують усередині уряду спільно з військово-політичним керівництвом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Любов Галан під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада.

За її словами, робота над документом триває активно. Зараз урядовці та військово-політичне керівництво мають визначити, у якому вигляді його можна буде реалізувати.

"Такий законопроєкт, в декількох версіях навіть, уже підготовлений Міноборони. І зараз ведеться робота всередині уряду і також з військово-політичним керівництвом", – сказала Галан.

  • Згодом ці контракти презентували. Міноборони запропонувало три різновиди: піхотно-штурмовий на 10 місяців, бойовий і базовий – на 24 місяці. Після них передбачена відстрочка від шести місяців. Ці контракти можуть укласти чинні військові, які вже стали на захист країни.
  • Питання термінів служби для оборонців, які мобілізувалися на початку повномасштабної війни або ще за часів АТО/ООС, лишається невирішеним поза цими контрактами. Масову демобілізацію не проводять, наголошуючи, що немає ресурсу замінити досвідчених бійців новобранцями.
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