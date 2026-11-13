У Шостці на Сумщині через обстріли припинилося енерго-, водо- та теплопостачання

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У Шостці на Сумщині через російські обстріли та масштабне знеструмлення частини області немає електроенергії, води й опалення. Для забезпечення потреб громади запустили резервні джерела живлення.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

За його словами, воду подаватимуть за графіком. Лікарні та соціальні установи продовжують працювати, використовуючи резервне живлення.

Крім того, з 9:00 у місті відкриваються Пункти незламності. Там жителі зможуть зігрітися гарячим чаєм і підзарядити мобільні пристрої.