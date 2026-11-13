У Шостці на Сумщині через обстріли припинилося енерго-, водо- та теплопостачання

У Шостці на Сумщині через російські обстріли та масштабне знеструмлення частини області немає електроенергії, води й опалення. Для забезпечення потреб громади запустили резервні джерела живлення.
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
За його словами, воду подаватимуть за графіком. Лікарні та соціальні установи продовжують працювати, використовуючи резервне живлення.
Крім того, з 9:00 у місті відкриваються Пункти незламності. Там жителі зможуть зігрітися гарячим чаєм і підзарядити мобільні пристрої.
- Сьогодні вранці ворог атакував Шостку, Ромни та обласний центр, повідомляє Сумська ОВА.
- За останні два тижні українські захисники знищили або подавили над Сумщиною 2347 російських БпЛА. Серед них – 1802 ударні та 72 розвідувальні безпілотники, ще 469 цілей нейтралізували засобами радіоелектронної боротьби. Загалом у небі області за цей час виявили понад 2700 ворожих дронів, 87% із них вдалося знищити або подавити.