Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині мама та донька підірвалися на невідомому пристрої

60-річна жінка загинула.

На Харківщині мама та донька підірвалися на невідомому пристрої
Фото: ДСНС

Двоє людей підірвалися на невідомому пристрої біля селі Карасівка Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок вибуху 60-річна жінка загинула. Її 30-річна донька зазнала поранень руки, наразі отримує всю необхідну медичну допомогу. 

Очільник адміністрації наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою. 

“Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань. Телефонуйте за номерами 101 або 102”, – закликав він.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies