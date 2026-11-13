На Харківщині мама та донька підірвалися на невідомому пристрої

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Двоє людей підірвалися на невідомому пристрої біля селі Карасівка Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок вибуху 60-річна жінка загинула. Її 30-річна донька зазнала поранень руки, наразі отримує всю необхідну медичну допомогу.

Очільник адміністрації наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою.

“Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань. Телефонуйте за номерами 101 або 102”, – закликав він.