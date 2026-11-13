У дванадцяти областях є знеструмлення через російські обстріли

Протягом останньої доби ворог продовжував атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ворожих ударів є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, повідомила пресслужба Укренерго.
Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).
Актуальні графіки відключень варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу.
- У ніч на 14 листопада Росія вчергове атакувала енергетику, і головною ціллю ворога були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.