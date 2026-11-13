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У дванадцяти областях є знеструмлення через російські обстріли

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

У дванадцяти областях є знеструмлення через російські обстріли
Наслідки осбтрілів енергетичної інфраструктури України, ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Протягом останньої доби ворог продовжував атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ворожих ударів є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, повідомила пресслужба Укренерго

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу.

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