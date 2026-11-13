На Львівщині відбулися перші змагання «Дикі НРК» серед військових команд

У Трускавці на Львівщині 10–11 листопада презентували новий формат військово-спортивних змагань – «Дикі НРК». Це новий проєкт від спільноти «Дика Родина», де беруть участь підрозділи наземних роботизованих комплексів (НРК). Про це повідомили організатори змагань

Як розповіли організатори, це були перші змагання, проведені «Дикою родиною», саме серед операторів наземних роботизованих комплексів. Раніше проводилися змагання в бігу з перешкодами «Дика гонка» та серед бойових операторів БПЛА «Дикі дрони».

У «Диких НРК» взяли участь 20 команд Сил оборони України, які прибули безпосередньо із зони бойових дій. Серед них були представники Сухопутних військ, СБС, ДШВ, ССО, Морської піхоти, ТРО, Держприкордонслужби, Національної поліції та навчальних центрів.

Реклама

Змагання оргнаізували 93 ОМБр «Холодний Яр», ГО «Дика Гонка», навчальний центр «ДОВЖИК» та CAS (ТОВ «Креатив Агро Сервіс») за підтримки головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Учасники «Диких НРК» змагалися у трьох дисциплінах.

Крос – гонка на швидкість та вправність подолання перешкод. Команди стартували групами по чотири розрахунки. У півфіналі зустрілися 8 лідерів, а вже у фіналі за першість боролися 3 екіпажі. Переможців визначали за двома критеріями: часом проходження дистанції та майстерністю керування НРК, зокрема точністю й правильністю подолання перешкод.

Off-road – проходження НРК по трасі з максимальними перешкодами: автомобільними шинами, колодами, водною ділянкою з багнюкою та крутими поворотами. Команди проходили дистанцію по черзі. Оцінювали швидкість і майстерність керування, а за перекидання комплексу судді нараховували штрафний час.

Медична евакуація – евакуація за допомогою НРК у форматі наближеному до «wargaming» – своєрідне відпрацювання бойової операції з евакуації пораненого з поля бою - від планування маршруту до транспортування на фінальну точку.

Змагання розгорталися на двох локаціях: «командному пункті» та точці евакуації, де поруч з умовним пораненим перебував його побратим. Застосовуючи телемедицину, медики команд мали пояснити статисту, як правильно надати допомогу пораненому. Судді також оцінювали, наскільки якісно команди спланували місію.

У етапах крос+off-road перше місце посіла 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ. Підрозділ отримав три млн грн субвенції від Львівської ОВА, три комплекси НРК «Рись PRO», комплекс НРК «ДНІПРОСТАР» від виробника Star Factory, та сертифікат на 100 тис. грн від компанії Roboneers.

Реклама

Друге місце посів 155 навчальний центр «Варан», який отримав два млн грн субвенції від Львівської ОВА та два комплекси НРК «Рись PRO».

Третє місце посіла 157 ОМБр «Night Ghosts». Підрозділ отримав один млн грн субвенції від Львівської ОВА та комплекс НРК «Рись PRO».

На етапі MEDEVAC перше місце здобула 93 ОМБр «Холодний Яр», яка отримала сертифікат від Tabletki.ua та сертифікати на переобладнання кейсеваків від майстерні Frame.

Друге місце посів 4 полк ССО «Рейнджер». Підрозділ отримав сертифікат від Tabletki.ua та сертифікати на переобладнання кейсеваків від майстерні Frame.

Третє, четверте та п’яте місця посіли 80 ОДШБр «Галицька», 33 ОМБр імені Дмитра «Байди» Вишневецького та 71 ОАЕМБр відповідно. Підрозділи отримали сертифікати на отримання ліків від партнера.

Як зазначили у спільноті «Дика Родина», змагання організували з метою психологічного відновлення та реабілітації українських військових, сприяння розвитку напряму НРК за рахунок прямої взаємодії військових та виробників, популяризації військової служби в підрозділах безпілотних систем Сил оборони України, можливості для вітчизняних виробників отримати унікальний фідбек про власні вироби від кінцевого споживача та вдосконалити свої винаходи під актуальні потреби війська.

Нагадаємо, на Буковині 29–30 вересня відбулися п’яті військово-спортивні змагання «Дикі Дрони» серед бойових розрахунків безпілотних літальних апаратів Сил оборони України.