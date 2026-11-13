Вранці російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця, пізніше - чоловіка. Також є постраждалі.
Про це написав т.в.о Голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.
«Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – розповів Семікін зранку.
Оновлення. Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу по Запоріжжю. Росіяни атакували багатоповерхівку у Космічному районі міста. Там сталася пожежа. Понівечило автівки.
Ворог двічі вдарив сьогодні по обласному центрі близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.
Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.
Близько 10:20 стало відомо про повторний обстріл міста, під ударом опинився промисловий об'єкт. Після атаки на місці виникла пожежа, а потерпілий опинився під завалами. Про це повідомив Михайло Семікін.
Спочатку було відомо, що під уламками перебуває чоловік. Згодом в ОВА підтвердили його загибель.
Удару завдали по промисловому об’єкту в Космічному районі Запоріжжя.
Вчора через атаки ворога постраждали п’ятнадцятеро людей, зокрема й двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.