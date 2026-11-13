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Росіяни атакували Запоріжжя.Є двоє загиблих, серед них – підліток (оновлено)

У приватному секторі вороги вбили 17-річного хлопця, на промисловому об'єкті – чоловіка.

Росіяни атакували Запоріжжя.Є двоє загиблих, серед них – підліток (оновлено)
Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області

Вранці російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця, пізніше - чоловіка. Також є постраждалі. 

Про це написав т.в.о Голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

«Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – розповів Семікін зранку. 

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Оновлення. Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу по Запоріжжю. Росіяни атакували багатоповерхівку у Космічному районі міста. Там сталася пожежа. Понівечило автівки.

наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
наслідки атаки у Запоріжжі

Ворог двічі вдарив сьогодні по обласному центрі близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.

Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

Близько 10:20 стало відомо про повторний обстріл міста, під ударом опинився промисловий об'єкт. Після атаки на місці виникла пожежа, а потерпілий опинився під завалами. Про це повідомив Михайло Семікін.

Спочатку було відомо, що під уламками перебуває чоловік. Згодом в ОВА підтвердили його загибель.

Удару завдали по промисловому об’єкту в Космічному районі Запоріжжя.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Наслідки атаки на Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
Наслідки атаки на Запоріжжі

Вчора через атаки ворога постраждали п’ятнадцятеро людей, зокрема й двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.

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