Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. У місті перебої зі світлом

Уранці 13 листопада російські війська обстріляли середмістя Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Під ворожий удар потрапив один із медичних закладів міста.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Близько 9:10 російський снаряд влучив у подвір'я між корпусами лікарні. Унаслідок обстрілу пошкоджені фасад і дах будівлі, вибиті вікна. За попередньою інформацією, даних про поранених не було.
Також у Херсоні попередили про можливі перебої з електропостачанням.
- У ніч на 13 листопада російські війська атакували Україну 117 безпілотниками різних типів, зокрема 63 реактивними Shahed. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 ворожих БпЛА. Влучання зафіксували на 24 локаціях, падіння уламків – ще у 10 місцях.