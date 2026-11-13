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Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. У місті перебої зі світлом

Ворожа армія вдарила по обласному центру з тимчасово окупованого лівобережжя.

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. У місті перебої зі світлом
Обстріл лікарні у Херсоні
Фото: Скриншот з відео

Уранці 13 листопада російські війська обстріляли середмістя Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Під ворожий удар потрапив один із медичних закладів міста.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Близько 9:10 російський снаряд влучив у подвір'я між корпусами лікарні. Унаслідок обстрілу пошкоджені фасад і дах будівлі, вибиті вікна. За попередньою інформацією, даних про поранених не було.

Також у Херсоні попередили про можливі перебої з електропостачанням.

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