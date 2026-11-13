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Офіцер управління сил повітряного прикриття Покровський: до груп приватної ППО входять цивільні, переважно з військовим досвідом

Учасники таких груп не є військовослужбовцями. 

У групах приватної ППО, які захищають об'єкти українських компаній, переважно беруть участь цивільні люди з бойовим минулим. Про це на заході LBTalks розповів Віталій Покровський, офіцер Управління сил протиповітряного прикриття командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ, що супроводжує групи приватної ППО.

Віталій Покровський, офіцер Управління сил протиповітряного прикриття командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ, що супроводжує групи приватної ППО
Фото: Зоряна Стельмах
Віталій Покровський, офіцер Управління сил протиповітряного прикриття командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ, що супроводжує групи приватної ППО

За його словами, підприємства, які вирішили створити такі групи, формують їх з числа своїх працівників. Групи виконують завдання на рівні з військовими.

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«Проте вони не є військовими формуваннями і не мають статус військових. З практики – це ветерани або люди, які проходили військову службу і мають знання», – сказав він.

Після звільнення з бойової служби людям простіше виконувати завдання в складі груп приватної ППО, зазначив офіцер.

Приватна ППО

Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав цього року. За один місяць від старту проєкту 14 компаній оголосили про бажання сформувати приватні групи протиповітряної оборони. Зараз їх близько ста. 

Станом на 29 жовтня групи приватної ППО за допомогою турелей збили близько 60 дронів. Більше про це читайте в матеріалі Вікторії Найдьонової: «"Це має стати чимось повсякденним, як звичайна охорона". Як працює в Україні приватна ППО і чого бракує».

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