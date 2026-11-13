Mercedes-Benz призупиняє інвестиції у заводи в Німеччині та допускає їх закриття

Компанія пішла на цей крок через високу вартість виробництва в країні.

Mercedes-Benz зупиняє всі подальші інвестиції у свої німецькі підприємства та розглядає можливість закриття окремих виробничих майданчиків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній документ компанії, адресований співробітникам.

Компанія пішла на цей крок через високу вартість виробництва в Німеччині та відсутність домовленостей із представниками працівників щодо скорочення витрат на оплату праці.

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Керівник виробничого напряму Mercedes-Benz Міхаель Шібе заявив, що керівництво спільно ухвалило рішення призупинити всі подальші інвестиції в німецькі підприємства компанії. За словами члена правління Брітти Зеегер, виробник не хоче закривати заводи, однак тепер змушений детальніше розглянути такий сценарій.

У вересні Шібе вже попереджав працівників, що в Німеччині можуть закрити два заводи, якщо не вдасться досягти прогресу в переговорах щодо скорочення витрат. Наразі компанія продовжує перемовини з профспілкою IG Metall, найбільшою в Німеччині.

Німецький автомобільний сектор – у глибокій кризі

Ситуація в Mercedes-Benz відображає поглиблення кризи німецького автомобільного сектору. Минулого тижня виробник автокомпонентів Schaeffler оголосив про скорочення 3460 робочих місць і закриття п'яти підприємств у Європі, чотири з яких розташовані в Німеччині. Компанія пояснила це слабким попитом на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Volkswagen також готується до переговорів із профспілкою IG Metall, які мають розпочатися 24 листопада. На тлі суперечок щодо планів, які можуть передбачати скорочення до 100 тисяч робочих місць і закриття до чотирьох заводів у Німеччині, на межі року не виключені страйки.

Консалтингова компанія Roland Berger попереджає, що до 2030 року німецький автопром може втратити щонайменше 200 тисяч робочих місць. Серед причин – загострення конкуренції з китайськими виробниками, які не лише витісняють Німеччину з важливого для неї китайського ринку, а й нарощують частку на європейському.