За ситуацією на ринку стежать уряд та Антимонопольний комітет.

Вартість пального на українських АЗС і надалі знижуватиметься після надходження нових партій нафтопродуктів, закуплених за нижчими світовими цінами. За ситуацією на ринку стежать уряд та Антимонопольний комітет.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він пояснив, що зміни світових цін не одразу відображаються на вартості пального на українських заправках. Між коливаннями котирувань і зміною цінників є певний часовий проміжок, пов'язаний із оновленням запасів.

Корецький також заперечив, що мережі АЗС одночасно підвищують ціни після подорожчання нафти на світових ринках, але не реагують на її здешевлення. За його словами, після досягнення пікових значень на заправках ціни також почали знижуватися.

"Коли нові запаси за новими, нижчими цінами надійдуть в Україну – будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд та АМКУ стежать за цим процесом", – сказав прем'єр