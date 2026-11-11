Атомна енергетика є одним із ключових напрямків співпраці України та Чехії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Чехія долучиться до завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Міністр енергетики України Денис Шмигаль та першим віцепрем’єр-міністром Чехії Карел Гавлічек відвідали Хмельницьку атомну електростанцію.

Про це повідомив Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram.

"Атомна енергетика є одним із ключових напрямів українсько-чеської співпраці. Зацікавлені у її подальшому розширенні та залученні чеського досвіду й напрацювань для модернізації енергоблоків та диверсифікації ядерного палива", - зазначив Шмигаль.

Міністри обговорили можливі поставки обладнання для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а також доступ до експортного фінансування та гарантій.

Шмигаль зазначив, що Україна й Чехія мають значний потенціал для поглиблення практичної співпраці в атомній енергетиці.