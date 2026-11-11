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Чехія долучиться до завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Атомна енергетика є одним із ключових напрямків співпраці України та Чехії.

Чехія долучиться до завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС
Денис Шмигаль та Карел Гавлічек
Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Чехія долучиться до завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Міністр енергетики України Денис Шмигаль та першим віцепрем’єр-міністром Чехії Карел Гавлічек відвідали Хмельницьку атомну електростанцію.

Про це повідомив  Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram.

"Атомна енергетика є одним із ключових напрямів українсько-чеської співпраці. Зацікавлені у її подальшому розширенні та залученні чеського досвіду й напрацювань для модернізації енергоблоків та диверсифікації ядерного палива", - зазначив Шмигаль.

Міністри обговорили можливі поставки обладнання для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а також доступ до експортного фінансування та гарантій.

Шмигаль зазначив, що Україна й Чехія мають значний потенціал для поглиблення практичної співпраці в атомній енергетиці. 

  • Україна та Чехія підписали на Хмельниччині новий меморандум про поглиблення співпраці в атомному й нафтогазовому секторах, гідроенергетиці, а також у сфері посилення стійкості енергосистем. 
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