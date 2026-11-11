Чехія долучиться до завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Міністр енергетики України Денис Шмигаль та першим віцепрем’єр-міністром Чехії Карел Гавлічек відвідали Хмельницьку атомну електростанцію.
Про це повідомив Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram.
"Атомна енергетика є одним із ключових напрямів українсько-чеської співпраці. Зацікавлені у її подальшому розширенні та залученні чеського досвіду й напрацювань для модернізації енергоблоків та диверсифікації ядерного палива", - зазначив Шмигаль.
Міністри обговорили можливі поставки обладнання для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а також доступ до експортного фінансування та гарантій.
Шмигаль зазначив, що Україна й Чехія мають значний потенціал для поглиблення практичної співпраці в атомній енергетиці.
- Україна та Чехія підписали на Хмельниччині новий меморандум про поглиблення співпраці в атомному й нафтогазовому секторах, гідроенергетиці, а також у сфері посилення стійкості енергосистем.