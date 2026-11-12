БЕБ розслідує податкові схеми власників анонімних телеграм-каналів

Щоб не перевищувати податкові ліміти, власники дроблять прибутки між ФОПами другої і третьої груп.

Бюро економічної безпеки проводить досудові розслідування щодо роботи анонімних телеграм-каналів, власники яких використовують мережі фізичних осіб-підприємців для ухилення від сплати податків із рекламних доходів.

Про це повідомив заступник голови БЕБ Павло Будзиган на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає «Інтерфакс-Україна».

Детективи вже встановили коло причетних осіб і зафіксували фінансові схеми. Відомство співпрацює з платіжними системами, перевіряє банківські рахунки, відстежує розрахунки через криптогаманці і досліджує фінансові операції, враховуючи можливі політичні зв'язки. У бюро також зазначили, що фігуранти намагаються закривати ФОПи або переоформлювати їх на підставних осіб одразу після початку активних слідчих дій.

Голова ТСК Ярослав Железняк представив результати моніторингу непублічних телеграм-каналів із багатомільйонними оборотами. За даними комісії, вартість одного рекламного допису там сягає від 60 тисяч гривень до 1,8 тисячі доларів і вище. Щоб не перевищувати податкові ліміти, власники дроблять прибутки між ФОПами другої і третьої груп, оформленими на родичів або наближених осіб, і регулярно їх змінюють.

Окрім використання крипторозрахунків для приховування реальних доходів, анонімні канали систематично рекламують нелегальні онлайн-казино і публікують вакансії для «кол-центрів». Зібрані матеріали комісія вже передала правоохоронцям і податковій службі.