Корецький про опалювальний сезон: в Україні запрацювали 87% пунктів теплокомуненерго

Прем'єр-міністр зазначив, що у кожному випадку, коли опалення не запустили, є конкретне пояснення.

В Україні запрацювали 87% пунктів теплокомуненерго, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

"Там, де не працює, це виключно свідома позиція, чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення", – пояснив Корецький.

Корецький запевнив, що зараз триває заповнення систем теплоносієм і зрештою опаленням забезпечать усіх споживачів.

Також прем’єр прокоментував можливість ненарахування плати за опалення. За його словами, такий варіант розглядають як один із резервних сценаріїв на випадок, якщо відновити теплопостачання буде неможливо. Водночас наразі говорити про його застосування передчасно.