Євросоюз запускає чотири нові інвестиційні програми для України на 376 млн євро

ЄС бере на себе частину ризиків, щоб банки та компанії могли фінансувати проєкти.

Євросоюз оголосив про запуск чотирьох нових інвестиційних програм для України загальним обсягом 376 млн євро в межах Ukraine Investment Framework.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час конференції ЄС та України у межах виставки ReBuild Ukraine у Варшаві, передає «Укрінформ».

Нові ініціативи охоплюють кілька напрямів. Так, данська стратегічна інвестиційна програма підтримуватиме промислові партнерства, насамперед інвестиції у технології подвійного призначення та відновлювану енергетику. Програма словацького банку Eximbanka SR допоможе зміцнити українську промислову базу подвійного призначення завдяки інвестиціям у кібербезпеку та засоби розмінування. Також завдяки внеску Норвегії додаткове фінансування отримає програма Європейського банку реконструкції та розвитку 5R, що дасть змогу залучити кошти в системи накопичення енергії та відновлювану енергетику. Четверта програма Міжнародної фінансової корпорації матиме збільшене гарантійне покриття ЄС та додатковий внесок Великої Британії.

Марта Кос зазначила, що участь Норвегії і Британії перетворює Ukraine Investment Framework на загальноєвропейську платформу. За її словами, ЄС бере на себе частину ризиків, щоб банки та компанії могли фінансувати проєкти, які інакше здавалися б надто ризикованими.

Окрім інвестицій, у листопаді Україна очікує отримати майже 8 млрд євро в межах Ukraine Facility та ще 3,7 млрд євро макрофінансової допомоги за кредитною програмою підтримки.

Також єврокомісарка нагадала, що за оцінкою Єврокомісії Україна четвертий рік поспіль демонструє відчутний прогрес на шляху до вступу в ЄС. Якщо наша держава продовжить реформи у сферах верховенства права, демократичних інституцій, державного управління та захисту прав національних меншин, то вже наступного року зможе розпочати закриття переговорних розділів. Для координації цих кроків у неділю в Брюсселі відбудеться зустріч із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким та спікером парламенту Русланом Стефанчуком.