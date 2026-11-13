Сенат США попросив Хуанга та Лутніка дати свідчення щодо подій у Nvidia

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Голова Банківського комітету Сенату США Тім Скотт попросив колишнього генерального директора компанії Nvidia Дженсена Хуанга та міністра торгівлі Говарда Лутніка дати свідчення щодо останніх подій у компанії-виробника чіпів, повідомляє DW.

Хуанг пішов у відставку з Nvidia після інформації про його стосунки з бізнесменкою на ім'я Еліс Хуан, яку влада США підозрює у шпигунстві на користь Китаю. Пекін водночас заперечує, що вона є шпигункою.

“Нещодавна інформація викликає серйозні занепокоєння щодо нашої національної безпеки та захисту конфіденційних американських технологій”, – йдеться у дописі Скотта на соціальній платформі X.

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Скотт сказав, що розгляне можливість видачі повістки, якщо Хуанг не з'явиться добровільно: “Американський народ заслуговує на відповіді”.

Politico повідомило, що Скотт попросив Хуанга дати свідчення 3 грудня, а Лутніка – 10 грудня. Як повідомив NBC News речник Міністерства торгівлі, Лутнік погодився дати свідчення.

Що було раніше

Хуанг подав у відставку на тлі внутрішнього розслідування в Nvidia, розпочатого через повідомлення про те, що він став об'єктом “операції іноземної розвідки”.

Виконувачем обов'язків генерального директора призначено Колетт Кресс – нинішню виконавчу віцепрезидентку та фінансову директорку компанії.

У неділю в електронному листі до співробітників Nvidia Хуанг визнав, що зрадив дружину.

У середу газета The New York Times повідомила, що Хуанг також мав роман із керівницею Nvidia, яка працювала в його підпорядкуванні.