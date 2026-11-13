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Сенат США попросив Хуанга та Лутніка дати свідчення щодо подій у Nvidia

"Нещодавна інформація викликає серйозні занепокоєння щодо нашої національної безпеки та захисту конфіденційних американських технологій", заявив голова Банківського комітету Сенату Тім Скотт.

Сенат США попросив Хуанга та Лутніка дати свідчення щодо подій у Nvidia
Дженсен Хуанг
Фото: EPA/UPG

Голова Банківського комітету Сенату США Тім Скотт попросив колишнього генерального директора компанії Nvidia Дженсена Хуанга та міністра торгівлі Говарда Лутніка дати свідчення щодо останніх подій у компанії-виробника чіпів, повідомляє DW.

Хуанг пішов у відставку з Nvidia після інформації про його стосунки з бізнесменкою на ім'я Еліс Хуан, яку влада США підозрює у шпигунстві на користь Китаю. Пекін водночас заперечує, що вона є шпигункою.

“Нещодавна інформація викликає серйозні занепокоєння щодо нашої національної безпеки та захисту конфіденційних американських технологій”, – йдеться у дописі Скотта на соціальній платформі X.

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Скотт сказав, що розгляне можливість видачі повістки, якщо Хуанг не з'явиться добровільно: “Американський народ заслуговує на відповіді”.

Politico повідомило, що Скотт попросив Хуанга дати свідчення 3 грудня, а Лутніка – 10 грудня. Як повідомив NBC News речник Міністерства торгівлі, Лутнік погодився дати свідчення.

Що було раніше

Хуанг подав у відставку на тлі внутрішнього розслідування в Nvidia, розпочатого через повідомлення про те, що він став об'єктом “операції іноземної розвідки”.

Виконувачем обов'язків генерального директора призначено Колетт Кресс – нинішню виконавчу віцепрезидентку та фінансову директорку компанії.

У неділю в електронному листі до співробітників Nvidia Хуанг визнав, що зрадив дружину.

У середу газета The New York Times повідомила, що Хуанг також мав роман із керівницею Nvidia, яка працювала в його підпорядкуванні.

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