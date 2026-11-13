КВІР завдав удару по американській радіолокаційній станції у Бахрейні

Це стало першою за останні місяці прямою атакою на військові об'єкти США.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що завдав удару по американській радіолокаційній станції раннього попередження в Бахрейні та знищив її.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що це стало першою за останні місяці прямою атакою на військові об'єкти США – відповіддю на американський авіаудар по вежі зв'язку в районі Сирік на півдні Ірану на узбережжі Ормузької протоки.

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“Це серйозне попередження ворогу-агресору: припиніть свої повітряні провокації та контрабанду нафти в Ормузькій протоці”, – заявили в КВІР.

Ісламісти зазначили, що у разі повторних порушень та агресії Повітряно-космічні сили КВІР перебувають у стані повної бойової готовності, щоб “дати ворогу рішучу відсіч без жодних обмежень”.

Фото: Скріншот

Президент США Дональд Трамп у низці інтерв'ю ЗМІ протягом останньої доби заявив, що завдасть удару по Ірану лише в разі крайньої необхідності. Він також повідомив, що країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, закликали його утриматися від запланованих масштабних військових ударів.

Трамп також заявив, що попросив свого віцепрезидента Джей Ді Венса припинити спроби домовитися про нову угоду з Іраном і натомість зосередитися на корупції та шахрайстві в містах і штатах, якими керують демократи.