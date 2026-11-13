"Радіо Свобода": У Москві вибухнув автомобіль колишнього радника Азарова

За даними американської розвідки, Заворотний може бути пов’язаний із російською Службою зовнішньої розвідки.

Вранці 13 листопада на півдні Москви, у районі Чертаново, стався вибух автомобіля Toyota. Унаслідок інциденту постраждав ексрадник колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова – Сергій Заворотний.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Слідчий комітет РФ підтвердив особу постраждалого та заявив про порушення кримінальної справи.

За інформацією росЗМІ, вибуховий пристрій потужністю близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті спрацював під днищем позашляховика. За попередніми даними, автомобіль проїхав близько 200 метрів, після чого пролунав вибух.

Telegram-канали SHOT та Baza раніше повідомили, що автомобіль Toyota зареєстрований на 72-річного Сергія Заворотного. Він – кандидат історичних наук і політолог, який у минулому працював в апараті Державної думи РФ.

Заворотний був речником експрем’єр-міністра України Миколи Азарова, який після втечі проживає в Росії. Заворотний також є співавтором книги "Янукович здав, Держдеп прийняв. Як Росія втратила Україну", виданої у 2018 році.

Також росЗМІ звернули увагу на те, що американська розвідка вважає Заворотного співробітником російської Служби зовнішньої розвідки. У доповіді Комітету Сенату США з розвідки щодо російського втручання в американські вибори 2016 року зазначено, що Заворотного ідентифікували як військовослужбовця військової частини 33949, яка належить до Служби зовнішньої розвідки РФ.