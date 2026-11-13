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Axios: Очільник Моссаду прибув до Вашингтона обговорити війну з Іраном

Роман Гофман має зустрітися з керівником ЦРУ Джоном Реткліффом та спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом. 

Axios: Очільник Моссаду прибув до Вашингтона обговорити війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Директор ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" Роман Гофман прибув до Вашингтона для переговорів із високопосадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном. 

Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела, обізнані з питанням.

За інформацією видання, Гофман зустрічається з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Також він, імовірно, вирушить до Маямі на переговори зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом.

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Візит відбувається на тлі спроб Нетаньягу переконати Трампа відновити військову операцію проти Ірану. Водночас американський президент поки не підтримав цю ідею. Під час телефонної розмови 5 листопада лідери обговорювали ситуацію навколо Ірану.

Натомість Трамп підтримує продовження морської блокади та економічного тиску на Тегеран, паралельно залишаючи можливість для дипломатичної угоди. За його словами, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн виступають за продовження нинішнього підходу.

Як зазначає Axios, візит Гофмана відбувається також на тлі політичної невизначеності в Ізраїлі. Після виборів 27 жовтня Нетаньягу втратив парламентську більшість. Його опонент Гаді Айзенкот отримав мандат на формування нового уряду, однак поки невідомо, чи зможе він це зробити.

За даними джерел видання, представники ізраїльської опозиції побоюються, що Нетаньягу може спробувати розпочати нову атаку на Іран або спровокувати іранський удар по Ізраїлю, щоб ускладнити формування уряду Айзенкота.

У четвер Нетаньягу зустрівся з Айзенкотом і протягом двох годин інформував його про ситуацію навколо Ірану. Джерело, близьке до Айзенкота, повідомило Axios, що той не вважає нинішню ситуацію такою, яка потребує негайних військових дій проти Ірану.

У п’ятницю Айзенкот заявив, що під час зустрічі з Нетаньягу та його військовим секретарем наголосив на необхідності контролю за діями прем’єр-міністра в період передачі влади.

"Безпека Ізраїлю для мене важливіша за будь-які інші міркування і ніколи не повинна використовуватися як засіб отримання політичних дивідендів. Цього ж я очікую від усіх посадовців", – заявив Айзенкот.

  • Трамп у низці інтерв'ю ЗМІ протягом останньої доби заявив, що завдасть удару по Ірану лише в разі крайньої необхідності. Він також повідомив, що країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, закликали його утриматися від запланованих масштабних військових ударів.
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