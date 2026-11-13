Прем'єр-міністр України Сергій Корецький візьме участь у другому форумі з розширення Євросоюзу під назвою «Ширша Європа — сильніша Європа», який відбудеться 16 листопада у Брюсселі.

Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Захід організовують президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Учасники обговорять цьогорічний пакет розширення ЄС і прогрес, якого країни-партнери досягли за останній рік.

Окрему увагу приділять індикативним дорожнім картам, які представили раніше цього місяця для України, Молдови, Чорногорії та Албанії як найбільш прогресивних країн у переговорному процесі. Ці документи визначають для Києва та інших держав чіткий план реформ на наступний рік.

Під час форуму політичні лідери, представники бізнесу, молоді і громадянського суспільства країн ЄС і держав-кандидатів розглянуть, як реформи, інвестиції та економічне зростання можуть пришвидшити процес вступу. Також учасники обговорять нещодавній документ Єврокомісії «Підготовка до ширшої Європи» про те, як Євросоюз має готуватися до прийняття нових членів і при цьому зберігати свою ефективність і стійкість.