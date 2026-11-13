Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаЕкономікаДержава

Корецький: Україна працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків для бізнесу

Прямі втрати українського бізнесу від російських атак у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. 

Корецький: Україна працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків для бізнесу
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б’єрде. Основною темою переговорів стало страхування воєнних ризиків та підтримка українського бізнесу.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі.

За словами Корецького, Росія посилює атаки на українські підприємства та інфраструктуру, завдаючи значних збитків економіці. За оцінками уряду, прямі втрати бізнесу у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів.

Реклама

Він наголосив, що стійкість України залежить не лише від Сил оборони, а й від здатності підприємств продовжувати роботу, зберігати робочі місця та сплачувати податки.

Одним із пріоритетів уряду є створення Фонду страхування воєнних ризиків. Він має поєднувати підтримку доступного страхування для підприємств із механізмами часткової компенсації завданих збитків.

Під час розмови сторони обговорили можливі інструменти фінансування фонду. Україна та Світовий банк продовжать спільну роботу над розробкою ефективної моделі із залученням міжнародних фінансових установ і страхового ринку.

Окрему увагу приділили програмі SPUR 2.0 та залученню нових донорів для розширення фінансової підтримки України.

Сергій Корецький подякував Анні Б’єрде та команді Світового банку за партнерство й підтримку України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies