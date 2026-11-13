Корецький: Україна працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків для бізнесу

Прямі втрати українського бізнесу від російських атак у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів.

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б’єрде. Основною темою переговорів стало страхування воєнних ризиків та підтримка українського бізнесу.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі.

За словами Корецького, Росія посилює атаки на українські підприємства та інфраструктуру, завдаючи значних збитків економіці. За оцінками уряду, прямі втрати бізнесу у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів.

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Він наголосив, що стійкість України залежить не лише від Сил оборони, а й від здатності підприємств продовжувати роботу, зберігати робочі місця та сплачувати податки.

Одним із пріоритетів уряду є створення Фонду страхування воєнних ризиків. Він має поєднувати підтримку доступного страхування для підприємств із механізмами часткової компенсації завданих збитків.

Під час розмови сторони обговорили можливі інструменти фінансування фонду. Україна та Світовий банк продовжать спільну роботу над розробкою ефективної моделі із залученням міжнародних фінансових установ і страхового ринку.

Окрему увагу приділили програмі SPUR 2.0 та залученню нових донорів для розширення фінансової підтримки України.

Сергій Корецький подякував Анні Б’єрде та команді Світового банку за партнерство й підтримку України.