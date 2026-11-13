Лідери ЄС визначили, хто представлятиме Європу на майбутніх мирних переговорах щодо України

Лідери Євросоюзу домовилися, що блок на будь-яких майбутніх мирних переговорах між Росією та Україною представлятимуть країни формату E5.

Як пише Politico, це будуть Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща на рівні радників із національної безпеки, а також представники Європейської комісії та Європейської ради.

Відповідне рішення ухвалили 13 листопада на саміті лідерів ЄС у Дубліні після кількох тижнів внутрішніх суперечок щодо того, хто саме має виступати від імені Європи на переговорах про завершення російської війни проти України.

Домовленості досягли наступного дня після заяви спецпосланця США Стіва Віткоффа про те, що президент Росії відкритий до участі Європи в наступному раунді переговорів.

Напередодні, у четвер, президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі світовими лідерами в Дубліні закликав уряди країн ЄС активізувати свою участь у мирному процесі. Він наголосив, що Європа має стати повноцінною та постійною учасницею цих переговорів.

За словами представника американської сторони Джареда Кушнера, Росія погодилася залучити європейських партнерів до наступного раунду переговорів. Це дасть змогу обговорити не лише територіальні питання, а й майбутню архітектуру безпеки в Європі після завершення війни.

Україна давно наполягала на необхідності залучення Європи, але Штати і Росія готовності до цього не демонстрували. На минулому раунді перемовин американські представники погодилися з важливістю участі європейців, які раніше брали участь лише в консультаціях, але не в безпосередніх перемовинах.