​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російський терор на Нікопольщині постраждала цивільна

Ворог атакував Нікопольщину майже 20 разів.

Через російський терор на Нікопольщині постраждала цивільна
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські окупанти продовжили атакувати Дніпропетровську область дронами та артилерією. Під обстрілом опинилася Нікопольщина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Оленсандр Ганжа.

Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією.  

Під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади Пошкоджені інфраструктура, будинок культури, автівки. 

Постраждала 64-річна жінка. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies