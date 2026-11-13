Через російський терор на Нікопольщині постраждала цивільна

Під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади Пошкоджені інфраструктура, будинок культури, автівки.

Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Оленсандр Ганжа.

Упродовж дня російські окупанти продовжили атакувати Дніпропетровську область дронами та артилерією. Під обстрілом опинилася Нікопольщина.

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