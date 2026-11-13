Через російський терор на Нікопольщині постраждала цивільна

Упродовж дня російські окупанти продовжили атакувати Дніпропетровську область дронами та артилерією. Під обстрілом опинилася Нікопольщина.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Оленсандр Ганжа.
Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією.
Під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади Пошкоджені інфраструктура, будинок культури, автівки.
Постраждала 64-річна жінка.
- Від початку повномасштабного вторгнення росіян на Дніпропетровщині пошкоджено або знищено понад 20 тисяч осель.