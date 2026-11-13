Українські розвідники виводили з ладу військову інфраструктуру окупантів — від систем зв’язку та радіолокації до техніки й об’єктів забезпечення.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У жовтні 2026 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" завдали низки ударів по військових об’єктах і техніці російських окупантів.

Про це повідомили в ГУР.

Серед уражених цілей:

антенні комплекси та засоби MESH-зв’язку;

комплекси придушення Starlink;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі «Атан»;

блокпост;

катер, буксир і патрульний катер типу RIB;

мобільні вогневі групи;

військова автомобільна техніка та вантажівки;

радіолокаційна станція "Небо-У".

У ГУР зазначають, що ураження таких цілей послаблює військову інфраструктуру Росії та її можливості забезпечувати бойові дії проти України.