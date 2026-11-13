У жовтні 2026 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" завдали низки ударів по військових об’єктах і техніці російських окупантів.
Про це повідомили в ГУР.
Серед уражених цілей:
- антенні комплекси та засоби MESH-зв’язку;
- комплекси придушення Starlink;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі «Атан»;
- блокпост;
- катер, буксир і патрульний катер типу RIB;
- мобільні вогневі групи;
- військова автомобільна техніка та вантажівки;
- радіолокаційна станція "Небо-У".
У ГУР зазначають, що ураження таких цілей послаблює військову інфраструктуру Росії та її можливості забезпечувати бойові дії проти України.