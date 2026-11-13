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Спецпідрозділ ГУР "Примари" у жовтні уразив російські радари, паливні об’єкти та РЛС "Небо-У"

Українські розвідники виводили з ладу військову інфраструктуру окупантів — від систем зв’язку та радіолокації до техніки й об’єктів забезпечення.

Спецпідрозділ ГУР "Примари" у жовтні уразив російські радари, паливні об’єкти та РЛС "Небо-У"
Спецпідрозділ ГУР "Примари"
Фото: Скріншот з відео ГУР МОУ

У жовтні 2026 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" завдали низки ударів по військових об’єктах і техніці російських окупантів.

Про це повідомили в ГУР.

Серед уражених цілей:

  • антенні комплекси та засоби MESH-зв’язку;
  • комплекси придушення Starlink;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі «Атан»;
  • блокпост;
  • катер, буксир і патрульний катер типу RIB;
  • мобільні вогневі групи;
  • військова автомобільна техніка та вантажівки;
  • радіолокаційна станція "Небо-У".

У ГУР зазначають, що ураження таких цілей послаблює військову інфраструктуру Росії та її можливості забезпечувати бойові дії проти України.

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