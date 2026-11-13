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ГУР перехопило скарги окупантів, які десять днів перебувають без їжі на Донеччині

Військові РФ із 77-го окремого мотострілецького полку заявляють, що десять днів не отримували їжі, а поранені не мають можливості навіть змінити пов’язки.

ГУР перехопило скарги окупантів, які десять днів перебувають без їжі на Донеччині
Фото: змі окупантів

Російські окупанти на Донеччині скаржаться на голод, холод і відсутність медичної допомоги. 

За даними ГУР МОУ, військовослужбовці 77-го окремого мотострілецького полку армії РФ заявляють, що вже десятий день не отримують їжі, а поранені непритомніють і не можуть дочекатися перев’язки.

Розмову загарбників перехопили воєнні розвідники. На записі один із російських військових емоційно описує ситуацію:

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"Обстановка очень плохая, очень плохая и плачевная. Десятый день, пацаны, десятый день еды нет. Сознание теряем, тут раненые все. Перевязку не можем сделать, ни поесть. Пацаны, вы что – нас убить хотите?", – ідеться у перехопленні.

За повідомленням ГУР, у відповідь на скарги підлеглого його командир почав заперечувати, що така ситуація взагалі можлива.

У розвідці також нагадали російським військовим, що зберегти життя можна, здавшись у полон. 

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